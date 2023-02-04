Ліга Європи

Новачок залишився поза заявкою команди.

Цьогорічна зимова трансферна кампанія у виконанні італійської Роми була вкрай обережною, адже столичний колектив вирішив не витрачати великих коштів на отримання нових виконавців, і при цьому дещо полегшив навантаження на свій склад орендами футболістів до інших клубів.

Зокрема, на правах вільного агента до розташування "вовків" прибув нападник норвезького Буде-Глімт Ола Сольбаккен, який добряче попсував нерви команді Жозе Моурінью в минулому сезоні, коли андердог двічі перемагав та одного разу грав унічию проти римлян.

Як з’ясувалось пізніше, 24-річний новачок не зможе допомогти новому клубу в матчах плей-оф Ліги Європи через певні обмеження з боку УЄФА щодо італійської команди.

Річ у тім, що ще перед стартом групового етапу європейських змагань у вересні Рому, а також турецький Істанбул Башакшехір, було запрошено до участі в турнірах під егідою УЄФА лише за умови наявності позитивного балансу в заявці команди на міжнародні матчі.

Заборона на реєстрацію нових футболістів у такому випадку накладалась виключно за умови, коли різниця між вартістю новоприбулих та вибулих гравців була в позитивною, що й відбулось у випадку з трансфером Сольбаккена.

У підсумку, Рома була вимушена обмежитись реєстрацією лише центрального захисника Дієго Льоренте, орендованого в англійського Лідса, який задовольняв вимоги УЄФА.

У 1/16 фіналу "вовки" зіграють проти австрійського Зальцбурга.