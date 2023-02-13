"Гірники" зіграють проти французького опонента у плей-оф турніру.
Фото: ФК Шахтар
13 лютого 2023, 13:44
У четвер, 16 лютого, відбудеться перший поєдинок 1/16 Ліги Європи, де Шахтар зіграє проти Ренна.
Колектив Ігора Йовічевіча не зумів вийти до плей-оф Ліги чемпіонів, посівши третє місце на груповому етапі. Таким чином, "гірники" продовжують турнірний шлях у другому за значимістю єврокубковому турнірі.
Поєдинок пройде у Варшаві на стадіоні Війська Польського. Матч розпочнеться о 19:45 за київським часом.
Дивитися онлайн трансляцію матчу Шахтар — Ренн
На цій сторінці ви зможете стежити за текстовою онлайн-трансляцією матчу Шахтар — Ренн. Старт о 19:45 за київським часом.
Крім того, в Україні матч 1/16 фіналу Ліги Європи між Шахтарем та Ренном покаже платформа MEGOGO.
Зазначимо, що на груповому етапі Ліги Європи Ренн жодного разу не програв своїм суперникам.