Ліга Європи

"Гірники" зіграють проти французького опонента у плей-оф турніру.

У четвер, 16 лютого, відбудеться перший поєдинок 1/16 Ліги Європи, де Шахтар зіграє проти Ренна.

Колектив Ігора Йовічевіча не зумів вийти до плей-оф Ліги чемпіонів, посівши третє місце на груповому етапі. Таким чином, "гірники" продовжують турнірний шлях у другому за значимістю єврокубковому турнірі.

Поєдинок пройде у Варшаві на стадіоні Війська Польського. Матч розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Дивитися онлайн трансляцію матчу Шахтар — Ренн

На цій сторінці ви зможете стежити за текстовою онлайн-трансляцією матчу Шахтар — Ренн. Старт о 19:45 за київським часом.

Крім того, в Україні матч 1/16 фіналу Ліги Європи між Шахтарем та Ренном покаже платформа MEGOGO.

Зазначимо, що на груповому етапі Ліги Європи Ренн жодного разу не програв своїм суперникам.