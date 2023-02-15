Ліга Європи

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі висловився про майбутній матч проти Нанта.

"Ми маємо спробувати пройти весь шлях, бо це може стати перепусткою до Ліги чемпіонів.

Те, що ми вилетіли з Ліги чемпіонів, залишило у нас гіркий присмак у роті та гнів. Ліга Європи дає можливість заповнити календар.

Не грати цілий тиждень нудно, краще грати у неділю та середу або – оскільки ми не можемо грати в середу – у неділю та четверги", – наводить слова Алегрі Sky Sport.

Команди зустрінуться у першому раунді плей-оф Ліги Європи. Матч відбудеться завтра, 16 лютого.