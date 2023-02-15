Наставник дав свій коментар.
МАССІМІЛІАНО АЛЛЕГРІ, GETTY IMAGES
15 лютого 2023, 18:32
Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі висловився про майбутній матч проти Нанта.
"Ми маємо спробувати пройти весь шлях, бо це може стати перепусткою до Ліги чемпіонів.
Те, що ми вилетіли з Ліги чемпіонів, залишило у нас гіркий присмак у роті та гнів. Ліга Європи дає можливість заповнити календар.
Не грати цілий тиждень нудно, краще грати у неділю та середу або – оскільки ми не можемо грати в середу – у неділю та четверги", – наводить слова Алегрі Sky Sport.
Команди зустрінуться у першому раунді плей-оф Ліги Європи. Матч відбудеться завтра, 16 лютого.