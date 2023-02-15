Ліга Європи

Наставник хотів чути гімн на стадіоні.

Головний тренер Барселони Хаві відповів на запитання журналістів на прес-конференції перед матчем із Манчестер Юнайтед.

"Я все ще злюся, коли слухаю гімн Ліги чемпіонів удома. Заради історії та величі ми маємо бути у цьому турнірі.

Але ми повинні дивитися правді у вічі. Ми надихнуті Лігою Європи. Цей турнір є важливим. Безперечно, це хороший тест, щоб переконатися, що ми можемо конкурувати в Європі", — наводить слова Хаві Goal.

У четвер, 16 лютого, Барселона зіграє проти Манчестер Сіті у 1/16 турніру.