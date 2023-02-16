Дивіться відео найкращих моментів матчу 1/16 фіналу Ліги Європи, що почався 16 лютого 2023, 19:45.
Шахтар - Ренн, фото Шахтар
16 лютого 2023, 20:53
Шахтар в рамках першого поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи грає проти представника чемпіонату Франції — Ренна.
Команда Ігора Йовічевіча веде з рахунком 2:0 завдяки точним ударам Дмитра Криськіва та Артема Бондаренка.
Перший відмінно зреагував у чужому штрафному майданчику та вколотив м'яч у ворота, а другий реалізував пенальті.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Шахтар — Ренн в Лізі Європи:
Дмитро Криськів, 11. Шахтар — Ренн 1:0
Артем Бондаренко, 45+1. Шахтар — Ренн 2:0
Новина оновлюється...
Гра Шахтар — Ренн почалась о 19:45. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.