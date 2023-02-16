Шахтар в рамках першого поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи грає проти представника чемпіонату Франції — Ренна.

Команда Ігора Йовічевіча веде з рахунком 2:0 завдяки точним ударам Дмитра Криськіва та Артема Бондаренка.

Перший відмінно зреагував у чужому штрафному майданчику та вколотив м'яч у ворота, а другий реалізував пенальті.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Шахтар — Ренн в Лізі Європи:

Дмитро Криськів, 11. Шахтар — Ренн 1:0

Артем Бондаренко, 45+1. Шахтар — Ренн 2:0

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Гра Шахтар — Ренн почалась о 19:45. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.