Ліга Європи
16 лютого 2023, 21:40
Шахтар утримав перемогу над Ренном
Колектив Ігора Йовічевіча записав на свій рахунок одразу два м'ячі в першому таймі, після чого намагався втримати перевагу.
Шахтар — Ренн, фото ФК Шахтар Донецьк
16 лютого 2023, 21:40
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Шахтар — Ренн 2:1
Голи: Криськів, 11, Бондаренко, 45 (пен.) — Токо Екамбі, 59
Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Криськів (Петряк, 77) — Траоре (Сікан, 76).
Ренн: Манданда — Спенс, Омарі, Белосьян, Трюффер — Доку (Салах, 71), Бурежо, Угочукву (Маєр, 78), Токо Екамбі (Сантамарія, 78) — Калімуендо (Мелінг, 86), Гуїрі (Д. Дуе, 71).
Попередження: Степаненко, Михайліченко, Зубков — Бурежо, Угочукву, Омарі