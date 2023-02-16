Ліга Європи

Закінчились дві гри плей-оф змагання.

У рамках перших матчів 1/16 фіналу плей-оф Ліги Європи завершились два поєдинки.

Аякс вдома приймав берлінський Уніон. Матч був досить цікавий, і гості виглядали набагато краще за амстердамців. Проте забити жодному колективу не вдалось.

Аякс — Уніон Берлін 0:0

Аякс: Рульї — Ренш, Тімбер, Бессі, Вейндал (Броббі, 46) — Бергейс, Альварес, Тейлор, Кудус, Бергвейн (Классен, 75) — Тадич.

Уніон Берлін: Реннов — Лейте, Кнохе, Духі, Юранович, Руссійон (Гісельманн, 90) — Торсбю, Хедіра, Лаїдуні — Беренс (Сібачо, 70), Бекер (Міхель, 82).

Попередження: Хедіра, Духі.

У паралельному поєдинку Зальцбург в Австрії змагався із Ромою. Команди видали рівний матч, але здобути перемога вдалось Зальцбургу. Гол на 88 хвилині від Капальдо став вирішальним.

Зальцбург - Рома 1:0

Голи: Капальдо, 88

Зальцбург: Кон — Дедич, Соле, Павлович, Ульмер — Капальдо, Горна-Дуа, Зайвальд, Сучич (Глух, 82) — Фернанду (Адаму, 60), Окафор (Койта, 82).

Рома: Патрісіу — Залевські, Манчіні, Ібаньєс, Смоллінг, Ель-Шаараві — Дібала (Челік, 46), Крістанте, Матич, Пеллегріні (Вейналдум, 74) — Абрахам. (Белотті, 74)

Попередження: Павлович, Койта, Ібаньєс Глух.