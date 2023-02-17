У рамках першого поєдинку 1/16 фіналу плей-оф Ліги Європи Ювентус в Італії приймав Нант із Франції.

На 13 хвилині Ювентус вийшов уперед. К'єза виконав гарну передачу на Влаховича, якому залишалось забити у порожні ворота.

Проте на початку другого тайму Нант забив у відповідь. Бла отримав м'яч у штрафному майданчику, знайшов вільний простір та ефектно завершив атаку.

Ювентус — Нант 1:1

Голи: Влахович, 13 — Бла, 60

Ювентус: Щесни — Сандро, Бремер, Данілу, Де Шільйо (Куадрадо, 73) — Рабьо, Паредес (Локателлі, 63), Фаджолі (Костич, 63), Ді Марія (Суле, 73), К'єза — Влахович (Кін, 86).

Нант: Лафонт — Кентонзе, Паллуа (Корш'я, 83), Гіротто, Кастеллетто (Гуессан, 88), Коко (Траоре, 77) — Чірівелья (Молле, 77), Мутуссамі, Сіссоко — Бла, Мустафа (Сімон, 77).

ПопередженняКастеллетто, Мустафа, К'єза, Данілу, Корш'я.