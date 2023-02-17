Команда Массіміліано Аллегрі не впоралась із явним аутсайдером двобою.
Ювентус - Нант, Getty Images
17 лютого 2023, 00:02
У рамках першого поєдинку 1/16 фіналу плей-оф Ліги Європи Ювентус в Італії приймав Нант із Франції.
На 13 хвилині Ювентус вийшов уперед. К'єза виконав гарну передачу на Влаховича, якому залишалось забити у порожні ворота.
Проте на початку другого тайму Нант забив у відповідь. Бла отримав м'яч у штрафному майданчику, знайшов вільний простір та ефектно завершив атаку.
Ювентус — Нант 1:1
Голи: Влахович, 13 — Бла, 60
Ювентус: Щесни — Сандро, Бремер, Данілу, Де Шільйо (Куадрадо, 73) — Рабьо, Паредес (Локателлі, 63), Фаджолі (Костич, 63), Ді Марія (Суле, 73), К'єза — Влахович (Кін, 86).
Нант: Лафонт — Кентонзе, Паллуа (Корш'я, 83), Гіротто, Кастеллетто (Гуессан, 88), Коко (Траоре, 77) — Чірівелья (Молле, 77), Мутуссамі, Сіссоко — Бла, Мустафа (Сімон, 77).
Попередження: Кастеллетто, Мустафа, К'єза, Данілу, Корш'я.