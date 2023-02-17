Португальський колектив перед власними вболівальниками не здобув позитивного результату проти суперника з Данії.
Коатес, Спортінг
17 лютого 2023, 00:22
У рамках першого поєдинку 1/16 фіналу плей-оф Ліги Європи Спортінг вдома змагався із Мідтьюлланном.
Команди не змогли виявити сильнішого, незважаючи на повну перевагу від господарів. Гості забили першими на 77 зусиллями Ашура, а Спортінг зрівняв на останніх секундах завдяки Коатесу.
Спортінг — Мідтьюлланн 1:1
Голи: Коатес, 90+4 — Ашур, 77
Спортінг: Адан — Сен-Жюст, Коатес, Матеус Рейс (Інасіу, 78), Есгаю (Бельєрін, 65), Сантуш — Гонсалвеш, Угарте (Танлонго, 86), Едвардс, Гомес (Трінкау, 65) — Пауліньо (Черміті, 78).
Мідтьюлланн: Лессль — Пауліньо (Єнсен, 67), Гартенманн, Дальсгор, Андерссон — Ольссон, Мартінес (Ашур, 67), Жиговіч, Андреасен (Чілюф'я, 46), Ісаксен (Шимшир, 86) — Хейсельберг (Серенсен, 59).
Попередження: Мартінес, Ісаксен, Жиговіч, Коатес, Танлонго.