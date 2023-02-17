Ліга Європи

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу, що відбувся 16 лютого о 22:00.

У четвер, 16 лютого, туринський Ювентус на своєму розписав нічию з Нантом у матчі 1/16 Ліги Європи. На швидкий гол Душана Влаховича своїм точним ударом по перерві відповів Людовік Бла.

Матч-відповідь, як і всі інші другі поєдинки цієї стадії, пройде 23 лютого. Початок гри за участі "б'янконері" — о 19:45.

Відео голів та огляд матчу Ювентус — Нант:

Ювентус — Нант 1:1

Голи: Влахович, 13 — Бла, 60

Ювентус: Щесни — Сандро, Бремер, Данілу, Де Шільйо (Куадрадо, 73) — Рабьо, Паредес (Локателлі, 63), Фаджолі (Костич, 63), Ді Марія (Суле, 73), К'єза — Влахович (Кін, 86).

Нант: Лафонт — Кентонзе, Паллуа (Корш'я, 83), Гіротто, Кастеллетто (Гуессан, 88), Коко (Траоре, 77) — Чірівелья (Молле, 77), Мутуссамі, Сіссоко — Бла, Мустафа (Сімон, 77).

Попередження: Кастеллетто, Мустафа, К'єза, Данілу, Корш'я.