Варан: У цьому сезоні в МЮ з'явилась впевненість та дисципліна

Ліга Європи

Футболіст поспілкувався з пресою перед матчем з Барселоною.

Захисник Манчестер Юнайтед Рафаель Варан висловився щодо другої гри проти Барселони у Лізі Європи.

"Я думаю, що перша гра проти Барселони була дуже гарною. Дуже гарний рівень та гарний результат для нас. У першому таймі ми могли забити більше, але ми граємо з характером та індивідуальністю, що дуже важливо. Ми знаємо, як хочемо грати. Ми хочемо грати з терпінням, дисципліною на полі.

Ми готові до цього виклику. Я думаю, що ми добряче виросли за останній місяць. Граємо з більшою впевненістю. Завтра атмосфера буде напруженою, і ми повинні керувати своїми емоціями. Це справжній виклик та хороша можливість".

Читай також: Дудек, Шкртел, Ауреліо: що я ніколи не забуду в Ліверпулі

"Що змінилось у цьому сезоні? По-перше, в нас з'явилась впевненість, по-друге, дисципліна. Ми точно знаємо, як ми хочемо грати та керуємо грою. З невеликим досвідом та менталітетом суперництва ми вже багато чого покращили.

Барса має гарний та якісний склад, і вони можуть знайти заміну травмованим та дискваліфікованим гравцям. Ми повинні бути готові і грати так само або навіть краще, щоб пройти до наступного раунду плей-офф", — цитує Варана utdreport.