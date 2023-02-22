Ліга Європи

Фахівець прокоментував майбутній поєдинок у Лізі Європи.

Головний тренер Барселони Хаві висловився щодо матчу-відповівдь 1/16 фіналу Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед.

"Чи складний буде матч? Ми одразу це зрозуміли після нічиєї на Камп Ноу. Барселона — смілива команда, яка любить атакувати і завжди вигравати. Ця гра не стане винятком.

Це ніби великий матч Ліги чемпіонів, який у зв'язку з деякими обставинами та через допущені нами помилки і те, що обидві команди перебувають у стадії перебудови, відбудеться у Лізі Європи .

Але ця гра буде дуже цікавою для вболівальників. А для гравців це одна з тих ігор, що хочеться провести хоча б один раз у житті".

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"Страх грати на Олд Траффорд? Навпаки, цей стадіон нас мотивує. Це один із тих стадіонів, де хочеться зіграти хоча б раз у житті. На ньому треба діставати із себе максимум.

Барсі треба бути сміливим і вийти на цю гру на максимумі, без будь-яких комплексів. Це як Бернабеу. Там потрібна сміливість. І щоби бути великою командою, треба перемагати на таких стадіонах. А ми хочемо нею бути. Ось як я дивлюся на це", — сказав Хаві.

Нагадаємо, що матч-відповідь між МЮ та Барселоною відбудеться 23 лютого та розпочнеться о 22:00.