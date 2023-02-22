Ліга Європи

Фахівець оцінив майбутню гру у Лігі Європи.

Головний тренер французького Нанту Антуан Комбуаре прокоментував другу гру проти Ювентуса в 1/16 фіналу Ліги Європи. Нагадаємо, що перший матч завершився з рахунком 1:1.

"Ми зробили подвиг у Турині, тепер ми хочемо спробувати зробити ще один, щоб пройти в 1/8 Ліги Європи. У нас завжди є два шанси з десяти, але ми скористаємося всіма. Ми хочемо, щоб на трибунах було спекотно, але не так, щоб клуб потім покарали штрафом.

Ювентус є фаворитом, у нього є такий тренер, як Аллегрі, який є одним із найсильніших у світі, і він звик грати в такі матчі. Нам втрачати нічого, а для них вилітати з ЛЄ — смішно, зрозуміла як погана там ситуація. У нас же є можливість увійти в історію клубу.

Проти Ювентуса лише 20 відсотків шансів на успіх. Минулого сезону ми були здатні на божевільні речі, такі як перемоги над ПСЖ, Монако та тріумф у Кубку Франції, і цього разу ми спробуємо зробити ще один подвиг, знаючи, що Ювентус є топ-клубом і має таких чемпіонів, як Ді Марія.

У першому матчі аргентинець був найкращим на полі, будемо сподіватися, що ми побачимо його трохи гіршим. Також будемо сподіватися, що Дідьє Дешам підтримає Нант, адже його успіхи почалися тут", — цитує Комбуаре Gazzetta dello Sport.

Другий матч між Ювентусом та Нантом пройде у Франції 23 лютого. Початок гри — о 19:45 за київським часом.