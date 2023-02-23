Ліга Європи

Відбулися перші матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи.

Сьогодні, 23 лютого, пройшли матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи.

У першій грі туринський Ювентус у гостях упевнено обіграв французький Нант із рахунком 3:0. У складі "старої синьйори" оформленим хет-триком відзначився Анхель Ді Марія. Також зазначимо, що з 18 хвилини господарі грали у меншості після вилучення захисника Ніколя Паллуа.

Нант — Ювентус 0:3 (перший матч 1:1)

Голи: Ді Марія, 5, 20, 78.

Нант: Лафон — Кастелетто, Паллуа, Жиротто, Сантонз — Чирівелья (Траоре, 24), Моллі (Гуссанд, 73), Сіссоко (Мутуссамі, 46), Сімон (Мустафа Мохамед, 73), Блас, Депор (Ганаго, 46).

Ювентус: Щесни — Де Шильйо (Куадрадо, 64), Даніло (Бонуччі, 82), Бремер, Алекс Сандро — Фаджолі, Локателлі, Рабіо, Костич (Ілінг, 82), Ді Марія (Паредес, 82), Кін (Влахович, 64).

Попередження: Траоре — Куадрадо.

Вилучення: Паллуа, 18 (пряма червона).

У другому матчі португальський Спортінг у гостях здобув перемогу над датським Мідтьюлланном з рахунком 4:0. Перемогу "левам" принесли забиті м'ячі у виконанні Себастьяна Коатеса, Педру Гонсалвеша, який оформив дубль та Гартенманна, який зрізав м'яч у свої ворота. У цій грі господарі грали у меншості з 38 хвилин, коли Пауліньо отримав другу жовту картку за дві хвилини.

Мідтьюлланн — Спортінг 0:4 (перший матч 1:1)

Голи: Коатес, 21, Гонсалвеш, 50, 77, Гартенманн, 85 (автогол).

Мідтьюлланн: Льоссль — Пауліньо, Гартенманн, Дальсгор, Андерссон (Тухосен, 72) — Ольсон, Гігович, Соренсен (Бак Єнсен, 46) — Андреасен (Ашур, 46), Ісаксен (Хельсельберг, 79), Сельмані (Чилуфія, 46).

Спортінг: Адан — Інасіу, Коатес, Сен-Жюст — Гомес (Сантуш, 65), Угарте (Танлонго, 77), Моріта (Фернандеш, 53),Ешгаю (Бельєрін, 46) — Гонсалвеш, Едвардс (Трінкау, 65), Пауліньо.

Попередження: Пауліньо, Ашур, Гігович — Ешгаю, Угарте.

Вилучення: Пауліньо, 38 (друга жовта).

У третій грі ПСВ на своєму полі обіграв Севілью з рахунком 2:0, але голландцям забракло одного м'яча, щоб зрівняти результат після поразки 0:3 у першій грі. У складі голландського клубу голами відзначилися де Йонг та Сілва.

ПСВ — Севілья 2:0 (перший матч 0:3)

Голи: де Йонг, 77, Сілва, 90+5.

ПСВ: Бенітес — ван Анхолт (Жуніор, 62), Брентвейт, Рамальйо, Мвене — Гутьєррес (Сілва, 62), Верман, Тіл — Сімонс, Бакайоко, де Йонг.

Севілья: Дмитрович — Акунья, Теллес, Фернандо, Ньянзу, Навас (Монтіель, 79) — Хіль (Мір, 86), Ракітіч, Жордан, Торрес (Сусо, 69) — Ен-Несірі (Окампос, 69).

Попередження: Мвене, Сімонс — Акунья, Ньянзу, Дмитрович, Мір.