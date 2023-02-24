Ліга Європи

Завершились два поєдинки Ліги Європи.

Рома в рамках матчу другого за значенням єврокубкового турніру приймала на своєму полі РБ Зальцбург та здобула перемогу з рахунком 2:0.

Завдяки цьому результату римська команда нівелювала поразку в першому матчі та пройшла в стадію 1/8 фіналу.

Рома — РБ Зальцбург 2:0 (перший матч — 0:1)

Голи: Белотті, 33, Дібала, 40

Уніон Берлін, своєю чергою, приймав на своєму полі Аякс та здолав супротивника з рахунком 3:1. На фоні нічиєї в першій грі з рахунком 0:0, цього було достатньо для проходу далі.

Уніон Берлін — Аякс 3:1 (перший матч — 0:0)

Голи: Кнохе, 20, Юранович, 44, Доехі, 50 — Кудус, 47