Ліга Європи

Керманич лондонського клубу прокоментував найближчі перспективи своєї команди.

Лондонський Арсенал напередодні дізнався ім’я свого наступного суперника за раундом 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, яким став лісабонський Спортінг.

Мікель Артета в контексті жеребкування дав інтерв’ю, у якому розповів про найближчі перспективи власної команди.

"Ми весь час намагатимемось обрати стартовий склад із тих футболістів, які, як ми вважаємо, перебувають у найкращій формі в день гри. Тому що, якщо ви робитимете щось інше, і в підсумку зазнаєте невдачі, люди запитають, чому ви не робили ротації та програли в Лізі Європи? Цю супернику вам ніколи в житті не вдасться виграти.

Але можу вас запевнити в тому, що Арсенал не буде жертвувати Лігою Європи заради чемпіонських перегонів у АПЛ.

Графік із урахуванням єврокубків зазнає суттєвих змін. У нас буде набагато менше часу на тренування та відновлення. Я впевнений, що нам доведеться ділити багато ігрового часу поміж футболістами, і це чудово, тому що ми повинні давати можливості кожному.

Зокрема, я останнім часом багато разів отримував питання щодо контракту Букайо Саки від вас. Я дійсно бачу його рішучість і те, чого він хоче досягти. Ми багато обговорювали це з ним під час індивідуальних бесід, і він дійсно хоче підписати нову угоду.

Але разом із тим він також хоче показати свою стійкість і здатність постійно демонструвати певний рівень і завжди бути доступним для мого вибору. Зрештою, у нього є чудовий фізичний потенціал, щоб грати кожні три дні.

Я не бачу від нього жодного роздратування, ніби він взагалі ні про що не турбується. Але футбол — це виклик, із яким він стикатиметься з кожним наступним суперником. Утім, він хоче подолати цей виклик. Це те, що мені потрібно", — заявив іспанський фахівець.

Найближчий матч лондонський Арсенал зіграє в гостях у Лестера 25 лютого, о 17:00.