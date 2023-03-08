Ліга Європи

"Гірники" вже прибули до Польщі.

У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи донецький Шахтар протистоятиме Феєнорду.

7 березня футболісти "гірників" провели тренування у Львові, а по обіді прибули до Жешува, звідки чартерним рейсом здійснили переліт до Варшави.

Все сьогодні, 8 березня, головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч поспілкується з представниками медіа.

Перший матч проти Феєнорда відбудеться 9 березня на Міському стадіоні Легії імені маршала Юзефа Пілсудського.

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Матч-відповідь пройде у четвер, 16 березня, о 19:45.