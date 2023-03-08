Ліга Європи

Хавбек "гірників" — про майбутній матч проти Феєнорда.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи донецький Шахтар зустрівся з нідерландським Феєнордом.

Півзахисник "гірників" Дмитро Криськів поділився очікуваннями від майбутнього протистояння.

"Команда готувалася у звичному режимі: тренувалися у Львові, а вчора приїхали до Варшави. Часу на підготовку небагато, але в нас дійсно згуртована команда. Вважаю, ми готові до цієї гри".



"Від самого початку в нашу команду мало хто вірив – як у чемпіонаті України, так і на євроарені. Але ми згуртувалися і, як сказав Містер, б’ємося один за одного, за всю Україну, за весь персонал, що з нами працює. А коли ти виходиш на поле та б’єшся один за одного, то досягаєш великих цілей. І саме тому ми зараз тут".



"Як гравець можу сказати лише, що Феєнорд — це дійсно дуже кваліфікована команда, яка є дуже майстерною. Феєнорд гарний саме як команда. Щодо оборони, то Містер нам на теорії сьогодні пояснив, що в суперника є дуже сильні крайні захисники, які добре працюють і на атаку, і на оборону. Будемо готуватися й показувати свої найліпші якості на полі", — цитує Криськіва офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, матч Шахтар — Феєнорд відбудеться завтра, 9 березня, о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку.