Ліга Європи

Арне Слот — про майбутній матч з Шахтарем у Лізі Європи.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи донецький Шахтар зустрівся з нідерландським Феєнордом.

Головний тренер Феєнорда Арне Слот поділився очікуваннями від майбутнього протистояння.

"Шахтар помітно змінив склад, але в новому поєднанні команда добре виступила в груповому етапі Ліги чемпіонів. Коли йде такий гравець, як Мудрик, можна очікувати, що команда стане слабшою. Проте Маріно Пушич сказав мені, що за останній рік Шахтар залучив до свого складу багатьох найкращих молодих гравців України. Тому в питанні якості команда явно не втратила.

Суперник добре поводиться з м'ячем. Роберто Де Дзербі тренував команду раніше, і я помітив, що він залишив свій слід. Гра команди в атаці залишилася колишньою. Це дисциплінований колектив, який цікаво аналізувати. Шахтар грає в хороший футбол.

Йовічевіч вважає нас фаворитами протистояння? Цей статус не дозволяє вигравати матчі. Для нас це комплімент, тим паче від тренера клубу, який брав участь у Лізі чемпіонів. Ми повинні зіграти неймовірно сильно, тому що я думаю, що саме у Шахтаря сильніша команда", — цитує слова Арне Слота Voetbal International.

Нагадаємо, матч Шахтар — Феєнорд відбудеться завтра, 9 березня, о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку.