Ліга Європи

Функціонер із Нідерландів не вірить в шанси українців на успіх.

Колишній головний тренер Феєнорду Гертьян Вербек в коментарях Rijnmond поділився очікуваннями від матчу-відповіді проти Шахтаря.

"Шахтар їде до Роттердама в гості до Феєноорда з лайн** у штанях. Цей клуб раніше активно використовував іноземців. Через війну з росією на полі у складі їхньої команди тепер переважно гравці з України. Шахтар не був би дуже успішним у Ередівізі з нинішнім потенціалом.

Прохід далі не повинен стати проблемою для Феєноорда у його домашньому матчі. На даний момент Шахтар — далеко не топ-команда у єврокубках. Було чудово видно їхній переляк стосовно Феєноорду у першому матчі в Варшаві".

Шахтар зіграв внічию з голландським колективом у першому матчі стадії 1/8 фіналу Ліги Європи та побореться у наступний четвер у Роттердамі за путівку до наступного раунду.