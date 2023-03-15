Ліга Європи

Фахівець оцінив шанси команди перед матчем-відповіддю ЛЄ.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета поспілкувався зі ЗМІ напередодні другого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Футболісти дуже добре ладнають між собою, і ви це відчуваєте. Між гравцями добре поєднується бажання виграти та конкуренція, і вони також знають, коли їм насолоджуватися. Тому атмосфера завжди хороша. Ми прагнемо виграти. Те саме було, коли ми були в Лісабоні, але нам доведеться грати краще, ніж у Лісабоні, щоб завтра обіграти Спортинг.

Ліга Європи відволікає від АПЛ? Ні. У нас не було великих європейських вечорів протягом трьох років, особливо через COVID. Завтрашній буде один з таких вечорів, і, сподіваюся, ми створимо справді хорошу атмосферу та насолодимося нею. Наші вболівальники будуть на стадіоні. Вони побачать гру проти дійсно хорошої команди, яка збирається поставити перед нами великий виклик".

Також Артета розповів про повернення Габріела Жезуса, стан Едді Нкетіа та Еміля Сміта-Роу.

"Було чудово бачити Жезуса на полі. Ви можете відчути щастя від усіх навколо нього: вболівальників, гравців, персоналу. Ми сумували за ним і тепер ми раді, що він повернувся. Ми повинні правильно підійти до того, скільки хвилин йому виділити. Але Габбі почувається добре щодня, коли тренується. Він каже, що стає все кращим й кращим, тож це справді позитивний момент.

Нкетіа? Йому стає краще. Він все ще не може грати, але залишилося кілька тижнів. Треба набратися терпіння — це була неприємна травма. Це виклик, але слава Богу, що травма не настільки серйозна. Тому він у виграшному становищі.

Сміт-Роу знає, як сильно ми його любимо, як сильно сумували за ним і наскільки нам потрібні його якості. Тепер йому потрібно довести свою міць. Йому потрібно довести, наскільки він хоче перемагати і який внесок він збирається зробити для цієї команди. Бути кращим і перемагати — він повинен буде показати це, щоб потрапити в старт", — сказав Артета.

Матч між Арсеналом та Спортінгом пройде на Емірейтс 16 березня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.