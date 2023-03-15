Ліга Європи

Футболіст висловився перед грою в Лізі Європи.

Захисник Манчестер Юнайтед Лісандро Мартінес висловився перед другим матчем проти Бетіса в 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Чи можу я зіграти у півзахисті? У нас багато хороших півзахисників. Як я казав у багатьох інтерв’ю, якщо тренер потребуватиме, я готовий зіграти будь-де. Пристрасть футболіста — грати серцем. У нас є зв’язок із уболівальниками. Це дуже емоційно для мене — чути, як уболівальники скандують моє ім’я. Це мрія приїхати до Англії та грати за МЮ.

Рафа Варан — чудовий гравець, і мені дуже подобається грати з ним. Нам завжди подобається тренуватися разом, і ми наполегливо працюємо. Я думаю, що ми робимо чудову роботу, але у нас також є Віктор Лінделеф і Гаррі Магуайр.

Чи зможемо ми поборотись за АПЛ наступного сезону? Звичайно. У нас дійсно хороші гравці, і ми — Манчестер Юнайтед. Традиції клубу вимагають вигравати будь-який трофей. Ми повинні грати, від гри до гри, вірити і боротися за кожен титул", — сказав Мартінес.

Матч між Бетісом та Манчестер Юнайтед відбудеться 16 березня на стадіоні Беніто Вільямарін у Севільї. Початок гри — о 19:45.