Ліга Європи

Лондонці вилетіли з другого єврокубку.

Арсенал не зміг виграти домашній матч у плей-оф єврокубків в черговий раз з 2020 року.

Невдача у серії пенальті зі Спортінгом стала 5 для лондонців у турнірах.

Негативна лінія розпочалася поразкою від Олімпіакосу з рахунком 1:2 на стадії 1/8 фіналу Ліги Європи сезону-2019/20.

Потім команда знову програла грецькому колективу 0:1, втім цього разу вдалося пройти далі, зіграла внічию зі Славією та Вільярреалом.

За цей проміжок вдалося здолати у другому матчі стадії 1/16 фіналу Ліги Європи сезону-2020/21 лише Бенфіку.