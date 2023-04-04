Ліга Європи

Підтримки на трибунах не буде.

Під час майбутніх європейських матчів Роми в Роттердамі (13 квітня) і Римі (20 квітня) не буде вболівальників на виїзді — повідомляє офіційний сайт роттердамського клубу.

Після рішення італійської влади заборонити вболівальникам Феєноорда відвідування арени у столиці, УЄФА наказав Феєноорду не продавати квитки фанатам Роми на перший матч на Де Кейп.

Раніше проводилися часті консультації з Ромою й УЄФА щодо обговорення варіантів чвертьфіналу Ліги Європи. Феєнорд і муніципалітет Роттердама були віддані тому, щоб вболівальники були присутні на виїзді та зробили чудову футбольну вечірку. Деякий час здавалося здійсненним сценарієм принаймні дозволити зменшеній кількості 1200 виїзних уболівальників відвідувати матчі, але врешті-решт італійська влада вирішила інакше: прихильників Феєнорда не чекають у Римі.

Сьогодні УЄФА оголосив, що жодному італійському вболівальнику не дозволено приїжджати до Роттердама.

Через відсутність виїзних вболівальників (буферні) секції на трибунах, а також гостьова секція будуть продані для вболівальників Феєнорда.