Ліга Європи

Фахівець дав прес-конференцію перед грою у Лісабоні.

Головний тренер туринського Ювентуса Массыміліано Аллегрі висловився про другу гру 1/4 фіналу Ліги Європи проти Спортінга. Нагадаємо, що у першому матчі між цими командами перемогу святкував Ювентус (1:0).

"Ми зосереджені на матчі. Це важлива і непроста гра, тому що Спортінг вибив з ЛЄ Арсенал і вже показав проти нас, наскільки вони хороші.

Бажаємо, щоб кожен був готовий наполегливо працювати, допомагати та гарно захищатись. Ми повинні тиснути на Спортінг із самого початку, щоб зупинити їх атакувальних гравців.

Я думаю, що нам потрібно грати краще технічно, більше володіти м'ячем. Гра триває більше 90 хвилин, а Спортінг добре організований із талановитими гравцями", — сказав Аллегрі.

Також тренер поділився інформацією щодо травмованих футболістів.

"Щесни в порядку, Рабьо також, який провів повне тренування. У мене декілька сумнівів щодо гравців. Федеріко К’єза може не зіграти, але я прийму рішення завтра", — додав тренер.

Другий матч між Ювентусом та Спортінгом пройде у Лісабоні 20 квітня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.