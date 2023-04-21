Ліга Європи

Команда з міста Турин крокує до єврокубкового трофею.

Спортінг створив кілька чудових нагод, проте цього забракло для проходу далі. Рабіо відкрив рахунок, втім Едвардс реалізував пенальті.

Команда Массіміліано Аллегрі продовжує боротьбу за трофей. Хлопці Рубена Аморіма після проходу Арсеналу припиняють шлях у єврокубках.

Спортінг — Ювентус 1:1

Голи: Едвардс, 20, пенальті — Рабіо, 9

Спортінг: Адан — Діоманде, Коатес, Інасіу (Рейс, 81) — Ексгаю, Угарте, Моріта, Сантуш (Гомес, 87) — Гонсалвеш, Едвардс, Трінкау (Черміті, 81)

Ювентус: Щенсний — Данілу, Бремер (Гатті, 73), Сандро — Куадрадо, Рабіо, Локателлі, Міретті (Погба, 72), К'єза (Костич, 78) — Ді Марія, Влахович (Мілік, 71)

Попередження: Угарте, Едвардс — Гатті, Погба