Ліга Європи

Тренер не стримував емоцій.

ГЖозе Моурінью отримав дискваліфікацію від УЄФА та пропустить перші 4 матчі команди у єврокубках у наступному сезоні через образи на адресу арбітра.

Тренер був незадоволений суддівством фіналу Ліги Європи проти Севільї у виконанні Ентоні Тейлора.

Португалець крикнув на адресу англійця, який залишав стадіон після матчу: "Який сором! Ти й****й сором!".

Також дисциплінарний комітет УЄФА оштрафував Рому на 50 тисяч євро й заборонив продавати їхнім фанатам квитки на найближчий домашній матч у єврокубках через використання піротехніку та кидання предметів на поле під час матчу, який команда програла у серії післяматчевих пенальті.