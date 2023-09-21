Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА у рамках групи E, у якому зіграють австрійський ЛАСК та Ліверпуль.

Австрійський ЛАСК та Ліверпуль зіграють на полі стадіону Лінцер у рамках першого туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА в рамках групи E.

Томас Загедер вирішив використати з перших хвилин Флекера та Реннера на флангах, тоді як Максим Таловєров залишився на лаві запасних.

Юрген Клопп натомість залучив Келлегера до рамки воріт, тоді як Байчетич та Цимікас зіграють на флангах захисту, тоді як Конате зіграє в центрі оборони, а Гравенберх розташується в трикутнику в центрі поля. Доак та Нуньєс долучаться до атаки.

ЛАСК: Лаваль — Цірайс, Андраде, Лукенедер — Флекер, Горват, Йовичич, Реннер — Гафель, Жуль, Любичич.

Запасні: Зібенгандль, Белло, Таловєров, Коне, Балич, Усор, Любич, Стойкович, Мустафа, Ба, Гойгінгер, Дарбо.



Ліверпуль: Келлегер — Байчетич, Конате, ван Дейк, Цимікас — Елліотт, Гравенберх, Ендо — Доак, Нуньєс, Діас.