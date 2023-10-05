В рамках другого туру групового етапу Ліги Європи у квартеті В відбулись два поєдинки. 

Брайтон, поступаючись Марселю після першого тайму 0:2, зумів встановити нічийний результат, а разом з ним здобув перший пункт в єврокубках. 

Аякс довгий час вів у рахунку, втім пропустив у другому таймі від Домагоя Віди та здобув другу нічию у групі. 

Група B
1 АЕК Афіни АЕК Афіни 1 3
2 Аякс Аякс 1 1
3 Марсель Марсель 1 1
4 Брайтон Брайтон 1 0
 

Марсель — Брайтон — 2:2 
Голи: Мбемба, 19, Верету, 20 — Гросс, 55, Педро, 88 

АЕК — Аякс — 1:1 
Голи: Віда, 75 — Бергвейн, 30, пенальті 