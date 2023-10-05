Пропонуємо вашій увазі результати матчів другого за силою єврокубка.
Марсель - Брайтон - Getty Images
05 жовтня 2023, 21:48
В рамках другого туру групового етапу Ліги Європи у квартеті В відбулись два поєдинки.
Брайтон, поступаючись Марселю після першого тайму 0:2, зумів встановити нічийний результат, а разом з ним здобув перший пункт в єврокубках.
Аякс довгий час вів у рахунку, втім пропустив у другому таймі від Домагоя Віди та здобув другу нічию у групі.
Марсель — Брайтон — 2:2
Голи: Мбемба, 19, Верету, 20 — Гросс, 55, Педро, 88
АЕК — Аякс — 1:1
Голи: Віда, 75 — Бергвейн, 30, пенальті