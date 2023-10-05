Ліга Європи

Пропонуємо вашій увазі результати матчів другого за силою єврокубка.

В рамках другого туру групового етапу Ліги Європи у квартеті В відбулись два поєдинки.



Брайтон, поступаючись Марселю після першого тайму 0:2, зумів встановити нічийний результат, а разом з ним здобув перший пункт в єврокубках.

Аякс довгий час вів у рахунку, втім пропустив у другому таймі від Домагоя Віди та здобув другу нічию у групі.

Група B 1 АЕК Афіни 1 3 2 Аякс 1 1 3 Марсель 1 1 4 Брайтон 1 0

Марсель — Брайтон — 2:2

Голи: Мбемба, 19, Верету, 20 — Гросс, 55, Педро, 88

АЕК — Аякс — 1:1

Голи: Віда, 75 — Бергвейн, 30, пенальті