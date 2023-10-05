Завершились матчі Ліги Європи у квартеті С.
Бетіс - Спарта П, getty images
05 жовтня 2023, 21:57
В рамках другого туру другого за силою єврокубка в групі C відбулись дві зустрічі: Бетіс приймав на своєму полі Спарту П, а Рейнджерс грав на виїзді проти Аріса.
Бетіс в своїй грі пропустив вже на третій хвилині, проте зумів швидко зібратись та відразу встановив паритет зусиллями Діао, а Іско наприкінці зустрічі приніс іспанцям перемогу.
Рейнджерс, своєю чергою, на фоні невдалих виступів в чемпіонаті Шотландії програв ще й в Лізі Європи. Шотландська команда пропустила на початку кожного з таймів, а відповісти змогла лише одним м'ячем.
|ГРУПА C
|1
|
|Аріс Лімасол
|2
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|3
|2
|
|Спарта Прага
|2
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|3
|3
|
|Реал Бетіс
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|4
|
|Рейнджерс
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
Бетіс — Спарта П 2:1
Голи: Діао, 9, Іско, 79 — Бірманчевич, 3
Аріс — Рейнджерс 2:1
Голи: Муссунда, 9, Бабічка, 59 — Сіма, 70