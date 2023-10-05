Ліга Європи

Завершились матчі Ліги Європи у квартеті С.

В рамках другого туру другого за силою єврокубка в групі C відбулись дві зустрічі: Бетіс приймав на своєму полі Спарту П, а Рейнджерс грав на виїзді проти Аріса.

Бетіс в своїй грі пропустив вже на третій хвилині, проте зумів швидко зібратись та відразу встановив паритет зусиллями Діао, а Іско наприкінці зустрічі приніс іспанцям перемогу.

Рейнджерс, своєю чергою, на фоні невдалих виступів в чемпіонаті Шотландії програв ще й в Лізі Європи. Шотландська команда пропустила на початку кожного з таймів, а відповісти змогла лише одним м'ячем.

ГРУПА C 1 Аріс Лімасол 2 1 0 1 4 4 0 3 2 Спарта Прага 2 1 0 1 4 4 0 3 3 Реал Бетіс 2 1 0 1 2 2 0 3 4 Рейнджерс 2 1 0 1 2 2 0 3

Бетіс — Спарта П 2:1

Голи: Діао, 9, Іско, 79 — Бірманчевич, 3

Аріс — Рейнджерс 2:1

Голи: Муссунда, 9, Бабічка, 59 — Сіма, 70