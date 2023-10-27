До вашої уваги результати матчів третього туру групового етапу ЛЄ у квартеті H.
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27 жовтня 2023, 00:03
У рамках третього туру групового етапу Ліги Європи у квартеті H Молде здобув розгромну перемогу над Гекеном з рахунком 5:1.
Молде - Гекен 5:1
Голи: Гульбрандсен, 6, Ейкрем, 27, 55, Брейвік, 30, Бйорнбак, 90+3 — Сонко, 21
У іншому матчі цієї ж групи леверкузенський Баєр із аналогічним рахунком здолав Карабах.
Ця перемога стала для команди Хабі Алонсо третьою у трьох поєдинках цього групового етапу Ліги Європи.
Баєр - Карабах 5:1
Голи: Вірц, 5, Грімальдо, 29, 55, Боніфас, 35, Тапсоба, 58 — Байрамов, 16 (пен.)