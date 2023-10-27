Ліга Європи

До вашої уваги результати матчів третього туру групового етапу ЛЄ у квартеті H.

У рамках третього туру групового етапу Ліги Європи у квартеті H Молде здобув розгромну перемогу над Гекеном з рахунком 5:1.

Молде - Гекен 5:1

Голи: Гульбрандсен, 6, Ейкрем, 27, 55, Брейвік, 30, Бйорнбак, 90+3 — Сонко, 21



У іншому матчі цієї ж групи леверкузенський Баєр із аналогічним рахунком здолав Карабах.

Ця перемога стала для команди Хабі Алонсо третьою у трьох поєдинках цього групового етапу Ліги Європи.

Баєр - Карабах 5:1

Голи: Вірц, 5, Грімальдо, 29, 55, Боніфас, 35, Тапсоба, 58 — Байрамов, 16 (пен.)