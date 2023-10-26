Ліга Європи

Колектив Юргена Клоппа домінував над суперниками впродовж усього матчу й зрештою здобув третю перемогу на груповому етапі Ліги Європи УЄФА.

Протистояння на груповому етапі що Ліги Європи, що Ліги конференцій УЄФА, геть не завжди знаходять відгук у серцях палких футбольних уболівальників пізнім вечором у четвер. Однак як можна пройти повз цих матчів, якщо в них бере участь улюблена команда. Ось і фанати англійського Ліверпуля восени цього року відкривають для себе нові обрії, допоки "червоні" під орудою Юргена Клоппа прокладають собі шлях до плей-оф.

Утім, у квартеті E для іменитого клубу це не складає особливих труднощів. Австрійський ЛАСК та бельгійський Уніон Сен-Жилуаз не змогли зупинити Ліверпуль у перших двох тура, а перед екватором групового раунду це завдання було у французької Тулузи. Захопивши з собою кілька тисяч галасливих уболівальників, команда Карлеса Мартінеса поїхала до Енфілда, де на неї очікувала дуже цікава пригода.

Важливо при цьому було не пропустити швидкий м’яч, і ось із цим у Тулузи якось не вийшло поладнати. На дев’ятій хвилині захисники розступились на шляху Жоти, який пролетів від центрального кола до чужого штрафного та спокійно розстріляв ворота. Довелось відповідати, і тут дуже допомогла занадто висока лінія пресингу Ліверпуля. Уже на 15 хвилині Деннум запустив Даллінгу у вільний простір до правого флангу атаки, а той потім пробив під Келлегером.

Цікавий розвиток подій, але не більше — далі ввімкнувся в гру Гравенберх й чергові проблеми в захисті французів не змусили на себе довго чекати. Але спочатку, на 30 хвилині, відзначився голом Ендо, коли замкнув подачу з правого флангу від Трента. І вже за кілька хвилин, дійсно, Раян зробив усе від себе залежне, аби створити підстави для рикошету від Джонса в напрямку Нуньєса, а вже той відзначився кострубатим потужним ударом.

Від другого тайму великих очікувань не було, але Тулуза могла створити для них хоча б приводи, якби на старті Саусо пробив куди завгодно, але не в Трента, який залишився останнім захисником перед порожніми воротами, після помилки Келлегера під час передачі голкіпера за межі штрафного на лівий фланг. Але тоді голу так і не відбулось, хоча й ніхто не зрозумів, як так сталось.

Власне, як ніхто й не зрозумів, як не завершив свій сольний ривок через центральну зону до штрафного ударом по порожнім воротам Нуньєс на 65 хвилині, проте там хоча б Гравенберх доїв гольову атаку з відскоку. Тулуза при цьому завчасно опустила руки, за що отримала згодом і п’ятий гол у власні ворота. Його автором став Салах. Знову Клопп випустив основних гравців на вже добиту жертву.

За два тижні французька Тулуза прийматиме на власному полі англійський Ліверпуль.— Тулуза 5:1Жота, 9, Ендо, 30, Нуньєс, 34, Гравенберх, 65, Салах, 90+3 — Даллінга, 15Келлегер — Александер-Арнольд (Гакпо, 66), Гомес, Матіп, Чемберс (Кванса, 66) — Гравенберх (Салах, 70), Ендо, Джонс (Макконнелл, 88) — Жота, Нуньєс (Скенлон, 66), Елліотт.Рест — Деслер (Камансі, 72), Кошта, Ніколаїсен, Діарра, Суасо (Макгрі, 67) — Шмідт, С’єрро, Кассерес (Сесар, 67) — Деннум (Женро, 67), Даллінга (Беграуї, 80).Попередження: Елліотт.