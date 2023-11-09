Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА у рамках групи E, у якому зіграють Тулуза та Ліверпуль.

Французька Тулуза та англійський Ліверпуль зіграють поміж собою в рамках четвертого туру Ліги Європи УЄФА в квартеті E.

Карлес Мартінес, у порівнянні з першою грою (1:5), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Юрген Клопп, у свою чергу, використав із перших хвилин Гомеса та Цимікаса на флангах захисту, тоді як Кванса розташується в центрі оборони, а Мак Аллістер та Елліотт зіграють у центральному трикутнику. Доак, Гакпо та Діас утворять трійку нападу.

Тулуза: Рест — Деслер, Діарра, Ніколаїсен, Кошта, Суасо — Кассерес, С’єрро — Шмідт — Деннум, Даллінга.

Запасні: Домінгес, Ляком, Сіссоко, Сесар, Камансі, Мавісса, Беграуї, Магрі, Бангре, Кебен.



Ліверпуль: Келлегер — Гомес, Кванса, Матіп, Цимікас — А. Мак Аллістер, Ендо, Елліотт — Доак, Гакпо, Діас.

Запасні: Аліссон, Мрожек, Конате, Собослаї, Нуньєс, Салах, Жота, Чемберс, Скенлон, Гордон, Макконнелл, Александер-Арнольд.



Гра Тулуза — Ліверпуль почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.