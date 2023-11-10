Ліга Європи

Завершилися ще два поєдинки 4-го туру Ліги Європи.

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги Європи у групі В відбулися два матчі — нідерландський Аякс приймав англійський Брайтон, а французький Марсель гостював у грецького АЕКа.

"Чайки" повторно впоралися з Аяксом, забивши два голи, на які не було відповіді з боку амстердамців.

Аякс — Брайтон 0:2

Голи: Фаті, 15, Адінгра, 53

Попередження: Ж. Педро, 33, ван Геке, 69

Аякс: Рамай — Гааї (Соса, 57), Ренш (Мікаутадзе, 78), Шутало, Хато — Вос (Тахірович, 73), Глінссон (Форбс, 57), Тейлор (Акпом, 46) — Бергейс, Броббі, Бергвейн

Брайтон: Вербрюгген - Мілнер (Гілмор, 8), ван Геке, Данк (Ігор, 46), Велтман - Дауд (Еступіньян, 65, Балеба, 77), Гросс - Адінгра, Фаті (Фергюсон, 65), Мітома — Ж. Педро

Марсельський Олімпік у непростому виїзному поєдинку здолав афінський АЕК.

АЕК — Марсель 0:2

Голи: Мбемба, 25, Сарр, 90+3

Попередження: Гачінович, 28, Понсе, 66 — Вітінья, 45+3

Марсель: Лопес — Клосс (Надір, 90+7), Мбемба, Балерді, Лоді — Ндіає (Мурільйо, 86), Верету, Кондогбія, Аріт (Согло, 90+7) — Корреа (Сарр, 60), Вітінья