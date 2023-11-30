Брайтон обіграв АЕК у виїзному поєдинку. Єдиним голом з пенальті відмітився Жуан Педро. 

Підопічні Роберто Де Дзербі оформили історичний вихід з групи. Грецький колектив не матиме можливість пройти далі. 

АЕК — Брайтон 0:1 

Гол: Жуан Педро, 55, пенальті 

Брайтон: Вербругген — Хіншелвуд, Ігор, Данк, Велтман — Гілмор (Балеба, 87), Гросс — Адінгра, Фергюсон (Даффус, 87), Мітома (Дахуд, 69) — Педро (Мілнер, 77) 

Попередження: Гачінович, Цубер — Велтман 

Видалення: Гачінович 