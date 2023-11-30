Завершилися два матчі 5-го туру Ліги Європи.
АЕК - Брайтон - Getty Images
30 листопада 2023, 21:16
Брайтон обіграв АЕК у виїзному поєдинку. Єдиним голом з пенальті відмітився Жуан Педро.
Підопічні Роберто Де Дзербі оформили історичний вихід з групи. Грецький колектив не матиме можливість пройти далі.
АЕК — Брайтон 0:1
Гол: Жуан Педро, 55, пенальті
Брайтон: Вербругген — Хіншелвуд, Ігор, Данк, Велтман — Гілмор (Балеба, 87), Гросс — Адінгра, Фергюсон (Даффус, 87), Мітома (Дахуд, 69) — Педро (Мілнер, 77)
Попередження: Гачінович, Цубер — Велтман
Видалення: Гачінович