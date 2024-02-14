Ліга Європи

Хавбек Шахтаря висловився про майбутній матч із Марселем в плей-оф Ліги Європи.

У рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА донецький Шахтар прийматиме у Гамбурзі марсельський Олімпік у номінально домашньому поєдинку.

Центральний півзахисник "гірників" Артем Бондаренко поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з представником французької Ліги 1.

"Минулорічна зустріч із Ренном? Так, ми знайомі з французьким футболом – нам якось чи то щастить, чи то не щастить із жеребкуванням. Якщо порівнювати Ренн та Марсель, то можу сказати, що в обох цих командах дуже сильні індивідуально гравці, їхня перевага перед нами як мінімум у тому, що чемпіонат Франції триває і вони не мають такої довгої паузи. Вважаю, це трохи дає їм плюс, але ми вже з цим стикалися, для нас це не проблема. Для нас це чудовий виклик, і ми хочемо отримати задоволення від матчу та від цієї атмосфери.

Налаштовуюсь, як завжди, забити м’яч. Але не хочеться кидатися гучними фразами – я завтра просто віддаватиму всього себе. Останню зустріч Шахтаря з Марселем [15 років тому у триумфальному для "гірників" Кубку УЄФА] не пам’ятаю, бо був зовсім юним, ще дитиною. Але і тоді, і зараз Марсель є серйозним суперником, можна сказати, що для нас це честь – протистояти такій команді.

Щодо зборів, то все пройшло супер: тренування чудові, усі задоволені, тому що в колективі така, знаєте, сімейна атмосфера. Тож збори пройшли фантастично. А щодо Марселя, то я не розкажу вам нічого нового, але, сподіваюся, ми щось нове зможемо показати вам завтра.

Вимушений матч у Гамбурзі через вторгнення рф в Україну? Зараз така ситуація, що українці розкидані по всьому світу, тому нам дуже важлива присутність наших співвітчизників на стадіоні, адже ми граємо заради них, щоби подарувати їм емоції", — цитує слова Артема Бондаренка офіційний сайт Шахтаря.

Матч Марсель — Шахтар відбудеться в четвер, 15 лютого, о 19:45 за київським часом. Слідкувати за подіями цього протистояння ви можете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.