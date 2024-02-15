Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють Мілан та Ренн.

Італійський Мілан та французький Ренн проведуть перший матч попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА на полі Сан Сіро.

Стефано Піолі, після перемоги над неаполітанським Наполі (1:0), залучив до стартового складу Флоренці на правий фланг захисту, тоді як Муса та Рейндерс утворять опорну зону.

Жюльєн Стефан, на тлі перемоги над Гавром (1:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Мілан: Меньян — Флоренці, К’єр, Габбіа, Т. Ернандес — Муса, Рейндерс — Пулішич, Лофтус-Чік, Леау — Жиру.

Запасні: Спортьєлло, Міранте, Беннасер, Адлі, Йович, Окафор, Тіав, Терраччано, Елету, Нсьяла-Макенго, Бартезагі.



Ренн: Манданда — Г. Дуе, Омарі, Теат, Трюффер — Бурежо, Сантамарія, Матусіва, Д. Дуе — Калімуендо, Тер’є.

Запасні: Галлон, Лембе, Гуїрі, Блас, Ву, Белосян, Салах, Сейду, Сіссе, Лямбурд, Нажида, Їлдирим.



Гра Мілан — Ренн почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.