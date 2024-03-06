Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють лісабонський Спортінг та бергамаська Аталанта.
Джанлука Скамакка, Getty Images
06 березня 2024, 19:14
Лісабонський Спортінг та бергамаська Аталанта зіграють перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА на полі стадіону Жозе Алваладе.
Рубен Аморім вирішив використати з перших хвилин, Куарежму та Коатеса в трійці оборони, тоді як Катаму та Рейс гратимуть на флангах, а Куандреді та Моріта долучаться до центру поля. Паулінью та Трінкан долучаться до атакувальної трійки.
Джан П'єро Гасперіні, після поразки від Болоньї (1:2), залучив до стартового складу Муссо до рамки воріт, тоді як Гін гратиме в трійці центральних захисників, а Гольм та Едерсон розташуються в центрі поля. Скамакка долучиться до пари форвардів.
Спортінг: Ісраел — Куарежма, Коатес, Діоманде — Катаму, Куандреді, Моріта, Рейс — Едвардс, Паулінью, Трінкан.
Запасні: Пінту, Сілва, Сен Жюст, Дьокереш, Сантуш, Нету, Фреснеда, Браганса, Г'юлманд, Понтело, Ешгаю, Кенда.
Запасні: Карнесеккі, Вісмара, Толой, Копмейнерс, Пашалич, Туре, Де Кетеларе, Баккер, Адопо, Гатебур, Скальвіні, Дзаппакоста.
Аталанта: Муссо — Джимсіті, Гін, Колашинац — Гольм, де Рон, Едерсон, Руджері — міранчук — Скамакка, Лукман.
Гра Спортінг — Аталанта почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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