Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють лісабонський Спортінг та бергамаська Аталанта.

Лісабонський Спортінг та бергамаська Аталанта зіграють перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА на полі стадіону Жозе Алваладе.

Рубен Аморім вирішив використати з перших хвилин, Куарежму та Коатеса в трійці оборони, тоді як Катаму та Рейс гратимуть на флангах, а Куандреді та Моріта долучаться до центру поля. Паулінью та Трінкан долучаться до атакувальної трійки.

Джан П'єро Гасперіні, після поразки від Болоньї (1:2), залучив до стартового складу Муссо до рамки воріт, тоді як Гін гратиме в трійці центральних захисників, а Гольм та Едерсон розташуються в центрі поля. Скамакка долучиться до пари форвардів.

Спортінг: Ісраел — Куарежма, Коатес, Діоманде — Катаму, Куандреді, Моріта, Рейс — Едвардс, Паулінью, Трінкан.

Запасні: Пінту, Сілва, Сен Жюст, Дьокереш, Сантуш, Нету, Фреснеда, Браганса, Г'юлманд, Понтело, Ешгаю, Кенда.



Аталанта: Муссо — Джимсіті, Гін, Колашинац — Гольм, де Рон, Едерсон, Руджері — міранчук — Скамакка, Лукман.