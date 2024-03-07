Ліга Європи

Сьогодні відбудуться перші матчі 1/8 фіналу ЛЄ.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився про матч 1/8 фіналу Ліги Європи з празькою Спартою. Цитує німця офіційний сайт "червоних".

"Очевидно ми дивилися деякі ігри Спарти. З приходом Бріана Пріске (головний тренер Спарти ред.) вони багато змінили.

Вигравши чемпіонський титул, Спарта набралася впевненості у своїх силах, вони мають чітку ідею гри, дуже інтенсивний стиль. Зрозуміло, що Спарта переживає добрий момент, але побачимо, що вони покажуть у матчі з нами", — заявив німецький фахівець.

Перший матч між Спартою та Ліверпулем відбудеться сьогодні, о 19:45 за київським часом.