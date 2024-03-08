Португальський клуб на своєму полі не зумів здолати шотландського опонента.
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08 березня 2024, 00:08
У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Бенфіка приймала Рейнджерс.
Поєдинок завершився результативною нічиєю — 2:2, а українець Анатолій Трубін провів на полі всі 90 хвилин.
Зазначимо, що під час зустрічі Трубін зробив три сейви.
Бенфіка — Рейнджерс 2:2
Голи: Ді Марія, 45+1, Голдсон (аг), 67 - Лоуренс, 7, Стерлінг, 45+5.
Бенфіка: Трубін — Ба (Фернандес Каррерас, 84), Сілва, Отаменді, Еурснес — Невеш, Флорентіну — Сілва — Нерес (Говея, 84), Кабрал (Леонардо, 65), Ді Марія.
Рейнджерс: Батленд — Таверньер, Голдсон, Суттар, Їлмаз — Діоманде (Раскін, 83), Лундстрьом — Стерлинг (Джек, 76), Лоуренс (Маккіннон, 76), Сілва (Маккозленд, 90) — Дессерс (Руф, 76).
Попередження: Марія, Ба, Ба — Стерлинг, Їлмаз.