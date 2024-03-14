Ліга Європи

Аталанта у вольовому стилі подужала Спортінг на шляху до чвертьфіналу Ліги Європи

Команда Джан П'єро Гасперіні в домашній грі пропустила першою, але зрештою змогла не тільки відігратись, а й виграти матч ще в основний час.

Аталанта — Спортінг, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Аталанта — Спортінг 2:1 (перший матч – 1:1)

Голи: Лукман, 46, Скамакка, 59 — Гонсалвеш, 33



Аталанта: Муссо — Джимсіті, Гін, Колашинац — Гольм, де Рон, Едерсон (Копмейнерс, 64), Баккер (Дзаппакоста, 46) — міранчук (Пашалич, 76) — Скамакка (Де Кетеларе, 64), Лукман (Туре, 85).



Спортінг: Ісраел — Сен Жюст (Куарежма, 74), Діоманде, Інасіу — Ешгаю (Катаму, 61), Г'юлманд, Гонсалвеш (Браганса, 36), Рейс (Сантуш, 61) — Едвардс, Дьокереш, Трінкан (Паулінью, 74).



Попередження: Гольм.