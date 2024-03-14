Ліга Європи
14 березня 2024, 23:55
Аталанта у вольовому стилі подужала Спортінг на шляху до чвертьфіналу Ліги Європи
Команда Джан П'єро Гасперіні в домашній грі пропустила першою, але зрештою змогла не тільки відігратись, а й виграти матч ще в основний час.
Аталанта — Спортінг, Getty Images
14 березня 2024, 23:55
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Аталанта — Спортінг 2:1 (перший матч – 1:1)
Голи: Лукман, 46, Скамакка, 59 — Гонсалвеш, 33
Аталанта: Муссо — Джимсіті, Гін, Колашинац — Гольм, де Рон, Едерсон (Копмейнерс, 64), Баккер (Дзаппакоста, 46) — міранчук (Пашалич, 76) — Скамакка (Де Кетеларе, 64), Лукман (Туре, 85).
Спортінг: Ісраел — Сен Жюст (Куарежма, 74), Діоманде, Інасіу — Ешгаю (Катаму, 61), Г'юлманд, Гонсалвеш (Браганса, 36), Рейс (Сантуш, 61) — Едвардс, Дьокереш, Трінкан (Паулінью, 74).
Попередження: Гольм.