Ліга Європи

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 1/4 фіналу Ліги Європи, який пройде 11 квітня та розпочнеться о 22:00.

Мілан в рамках першого чвертьфінального поєдинку Ліги Європи прийме на своєму полі Рому.

Мілан — Рома

Четвер, 11 квітня, 22:00. Стадіон Джузеппе Меацца, Мілан, Італія. Головний арбітр зустрічі — Клеман Тюрпен (Франція). Пряма трансляція на MEGOGO.

Італійські команди дуже вдало провели минулий єврокубковий сезон. Кампанія-2023/24 видається менш вдалою, але одна команда в півфіналі Лиги Європи гарантовано буде. Кому дістанеться путівка — Мілану, для якого це буде втішний приз після розбитих амбіцій на вихід з групи Ліги чемпіонів, чи Ромі Даніелє Де Россі, яка, здається, відроджується?

Мілан йде другим в Серії А та навряд віддасть комусь свою позицію, але й так само не має реальних шансів наздогнати лідера — Інтер. Тому команда Стефано Піолі може зробити акцент на єврокубковий турнір. Рома не може дозволити собі такої розкоші, адже намагається наздогнати четверту Болонью та не підпустити до себе Аталанту. Враховуючи, що п'яте місце в Серії А з дуже великою ймовірністю буде лігочемпіонським, римлянам треба бути дуже обачними в матчах чемпіонату.

Статистика особистих зустрічей говорить не на користь Роми, адже римляни не можуть перемогти Мілан вже в 9 зустрічах поспіль. Втім, європейська арена це завжди інша історія, тому Даніелє Де Россі та його підопічні цілком можуть перервати невдалу серію. Однак Мілан набрав відмінну форму, вигравши сім останніх зустрічей й погодиться тільки на домашню перемогу.

Команда Стефано Піолі впевнено пройшла Славію П на попередній стадії, в той час, як Рома пройшла Брайтон завдяки нищівній перемозі на своєму полі з рахунком 4:0. Обидві команди не зможуть розраховувати на основних захисників — гру пропустять Фікайо Томорі в Мілана та Еван Ндіка в Роми. Втім, ми очікуємо, що це не призведе до параду голів, адже команди будуть діяти обережно.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Мілан: Меньян — Калабрія, Габбья, Кьєр, Ернандес — Адлі, Рейндерс — Пулішич, Лофтус-Чік, Леау — Жиру

Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Льоренте, Анхеліньйо — Крістанте, Паредес, Пеллегріні — Дібала, Лукаку, Ель-Шаараві

Не зіграють: Побега, Томорі — Азмун, Ндіка

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