Наставник дав свій коментар.
ЮРГЕН КЛОПП, GETTY IMAGES
10 квітня 2024, 16:29
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився очікуваннями від першого матчу 1/4 фіналу Ліги Європи з Аталантою.
"Ми знаємо, що таке Аталанта. Вони різні, як і всі італійські команди. Вони супердисципліновані, атакувальні, тому ми повинні бути на висоті у двох матчах, щоб вийти в наступний раунд.
Ліверпуль поки не може думати про фінал", — наводить слова Клоппа прес-служба УЄФА.
Матч Ліверпуль — Аталанта відбудеться 11 квітня. Початок — о 22:00.