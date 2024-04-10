Ліга Європи

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився очікуваннями від першого матчу 1/4 фіналу Ліги Європи з Аталантою.

"Ми знаємо, що таке Аталанта. Вони різні, як і всі італійські команди. Вони супердисципліновані, атакувальні, тому ми повинні бути на висоті у двох матчах, щоб вийти в наступний раунд.

Ліверпуль поки не може думати про фінал", — наводить слова Клоппа прес-служба УЄФА.

Матч Ліверпуль — Аталанта відбудеться 11 квітня. Початок — о 22:00.