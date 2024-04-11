Ліга Європи

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні поділився очікуваннями від першого матчу з Ліверпулем у чвертьфіналі Ліги Європи та висловив думку про свого візаві — Юргена Клоппа.

"Ліверпуль завжди дуже послідовний. Вони звикли завжди грати з граничною концентрацією та інтенсивністю, на дуже високих швидкостях. Ми повинні правильно підійти до цієї гри, адже нам доведеться змагатися з найсильнішими.

Команди Клоппа завжди мали свою специфіку. Це вже було видно в Боруссії, а потім у Ліверпулі, де він ознаменував епоху і виграв Лігу чемпіонів. Команди Клоппа вражають. Він щасливий, коли його гравці пробігають більше, ніж інші.

Саме це характеризує його команду. Він винятковий фахівець", — цитує Гасперіні прес-служба УЄФА.