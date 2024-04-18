Ліга Європи

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 1/4 фіналу Ліги Європи, який пройде 18 квітня та розпочнеться о 22:00.

Мілан в рамках другого чвертьфінального поєдинку Ліги Європи відправиться у гості до Роми.

Рома — Мілан (перший матч — 1:0)

Четвер, 18 квітня, 22:00. Стадіон Олімпіко, Рим, Італія. Головний арбітр зустрічі — Шимон Марчиняк (Польща). Пряма трансляція на MEGOGO.

Рома дещо несподівано обіграла Мілан на виїзді в першому матчі. Римляни створили значно менше шансів для взяття воріт, але свій гол забили та втримали ворота "сухими". З приходом Даніелє Де Россі "вовки" отримали друге дихання та вдало ведуть боротьбу за п'яту сходинку, а згодом можуть й обійти Болонью, що йде четвертою. Запрошення "римського серця" спрацювало.

Мілан, своєю чергою, мав серію з семи перемог поспіль перед поразкою від Роми. На вихідних команда Стефано Піолі зіграла внічию з Сассуоло в видовищному поєдинку. "Россонері" доводилось постійно відіграватись, але свій бал вони набрали. Команда продовжує впевнено посідати другу сходинку, але вже давно не мріє про Скудетто.

Рома на вихідних грала проти Удінезе і ця зустріч викликала величезне занепокоєння в гравців, тренерів та вболівальників команди. Захисник Еван Ндіка на 72 хвилині впав на землю та схопився за грудну клітину з підозрою на проблеми з серцем. На щастя, все обійшлося і його стан стабільний. Римляни не дограли той матч, але вийдуть на поле з додатковою мотивацією, адже такі моменти дуже сильно єднають гравців.

Нема сумнівів, що матч між Ромою та Міланом буде гарячим та дуже емоційним. Мілан на папері сильніший, але на боці римлян мінімальна перевага в рахунку та підтримка рідних трибун. Єврокубкова невдача може стати причиною для звільнення Стефано Піолі, а Даніеле Де Россі звитягою над "россонері" може суттєво підсилити свою позицію на чолі римлян.



ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Смоллінг, Спінаццола — Крістанте, Паредес, Пеллегріні — Дібала, Лукаку, Ель-Шаараві

Мілан: Меньян — Флоренці, Габбья, Тіав, Ернандес — Адлі, Рейндерс — Пулішич, Лофтус-Чік, Леау — Жиру

Не зіграють: Азмун, Ндіка - Побега, Калулу

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