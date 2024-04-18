Ліга Європи

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 1/4 фіналу Ліги Європи, який пройде 18 квітня та розпочнеться о 22:00.

У матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги Європи Марсель на своєму полі прийме Бенфіку.

Марсель — Бенфіка

Четвер, 18 квітня, 22:00, стадіон Велодром, Марсель. Арбітр зустрічі — Фелікс Цваер

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Якщо до відходу Дженнаро Гаттузо і призначення Гассе Марсель забивав у середньому 3,6 гола за гру впродовж п'ятиматчевої переможної серії, то середній показник французької команди впав до 0,6: Марсель не зміг забити у двох з останніх п'яти поєдинках — проти Ренна (2:0) і Парі Сен-Жермен (2:0), а також відзначився лише одним голом у програних матчах від Вільярреала (3:1) і Лілля (3:1) та проти Бенфіки (2:1) на минулому тижні.

Поразки від Вільярреалу та Бенфіки можна розцінювати по-різному, адже Марсель розгромив іспанців 4:0 у першому матчі, а в матчі з Бенфікою клуб ще може переломити хід гри, забивши в Лісабоні завдяки зусиллям П'єра-Емеріка Обамеянга.

Гості підходять до зустрічі у відмінній формі, адже на початку квітня вони зазнали лише однієї поразки в останніх дев'яти матчах — проти Спортінга, вигравши шість і звівши внічию два інших поєдинки, після того, як зазнали поразки від Спортінга в Кубку (2:1) і Порту в чемпіонаті (5:0).

Підопічні Шмідта могли б вийти на поле в четвер з більш позитивним настроєм, якби не дозволили Обамеянгу скористатися своїм моментом у першому матчі.

Бенфіка не зазнала жодної поразки відтоді, як перейшла до другого за рангом європейського клубного турніру, зокрема, зберігши "кліншіти" в матчах з Тулузою (0:0) та Рейнджерс (1:0), і португальці сподіваються, що їхня здатність досягати необхідних результатів на виїзді обіцяє їм успіх і під час візиту на Велодром.

Очікується, що до основи повернеться український голкіпер Анатолій Трубін.

Орієнтовні склади

Марсель: Лопес — Мбемба, Жиго, Балерді — Енріке, Кондогбія, Верету, Ндіає — Аріт, Обамеянг — Мумбанья.

Бенфіка: Трубін — Ба, А. Сілва, Отаменді, Аурснес — Луїс, Невеш — Ді Марія, Р. Сілва, Нерес — Тенгстедт.

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