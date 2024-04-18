Ліга Європи

Попереду у "Лівера" надскладне завдання.

Воротар Ліверпуля Аліссон висловився щодо матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи з Аталантою. Цитує бразильця офіційний сайт "червоних".

"Ми не можемо дозволити собі припуститися помилки, яка погіршить нашу ситуацію.

Звісно, поразка 0:3 вдома — це не те, з чим ми, гравці Ліверпуля, повинні змиритися. Ми повинні грати краще. Повинні не пропускати і реалізовувати ті моменти, які у нас будуть. І я кажу це, тому що знаю, що моменти будуть. Я довіряю нашим нападникам і захисникам, я знаю, що в нас якісна команда", — сказав Аліссон.

Нагадаємо, у першому матчі на "Енфілд Роуд", Ліверпуль сенсаційно був розбитий Аталантою із рахунком 0:3. Матч-відповідь відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.

Раніше головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився про другу гру з Аталантою.