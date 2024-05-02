Ліга Європи

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 1/2 фіналу Ліги Європи, який пройде 2 травня та розпочнеться о 22:00.

Баєр в рамках першого півфінального поєдинку Ліги Європи відправиться у гості до Роми.

Рома — Баєр

Четвер, 2 травня, 22:00. Стадіон Олімпіко, Рим, Італія. Головний арбітр зустрічі — Франсуа Летексьє (Франція). Пряма трансляція на MEGOGO.

Даніеле Де Россі прийшов в Рому по ходу сезону, змінивши Жозе Моурінью, та надихнув команди на нові звершення. Хабі Алонсо, своєю чергою, готував команду до цього сезону і вже досяг приголомшливого успіху. Леверкузенці виграли довгоочікувану срібну салатницю та досі зберігають шанси виграти Лігу Європи та Кубок Німеччини. При цьому "фармацевти" ще досі не програли жодного матчу в сезоні. Чи продовжиться серія після вояжу до Риму?

Рома на минулій стадії турніру двічі обіграла Мілан і продовжила почесно нести італійський прапор в єврокубках. Але римляни поступились Болоньї та зіграли внічию з Наполі, тому тепер поступаються Аталанті за втраченими очками. Команда Де Россі не може дозволити собі випустити другий склад на матч в Серії А, тому спробує отримати перевагу в домашній грі, щоб зіграти від захисту в Леверкузені.

Баєр вже відійшов від святкування перемоги в Бундеслізі та готовий до нових успіхів. Втім, після чемпіонського матчу проти Вердера команда Хабі Алонсо тричі зіграла внічию, а в поєдинку проти Штутгарта врятувалась лише в компенсований час. Баєру вже час повертатись до своїх кращих кондицій, якщо команда хоче оформити требл.

Цікаво, що в півфіналі торішнього розіграшу Ліги Європи команди вже протистояли одна одній. Тоді при рівній грі Рома перемогла вдома з рахунком 1:0, а на виїзді втримала нічию, просидівши всю гру в захисті.

Даніеле Де Россі не зможе розраховувати на Смоллінга, Лукаку та Челіка, але Абрахам повернувся після серйозної травми та готовий зробити вклад в успіх команди. У Баєра не зіграє Борха, але в Хабі Алонсо є великий вибір атакувальних гравців високого рівня.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Рома: Свілар — Крістенсен, Манчіні, Ндіка, Спінаццола — Крістанте, Паредес, Пеллегріні — Дібала, Абрахам, Ель-Шаараві

Баєр: Коварж — Станішич, Та, Тапсоба — Фрімпонг, Паласіос, Джака, Грімальдо — Адлі, Вірц — Боніфейс

Не зіграють: Смоллінг, Лукаку, Челік — Борха

Під питанням: Та, Гложек

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