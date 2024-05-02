Ліга Європи

Іспанець відзначив свого італійського колегу.

Головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо висловився щодо першого півфінального матчу Ліги Європи з римською Ромою. Його слова наводить Mundo Deportivo.

"Те, що сталося за ці тижні, було неймовірним, але зараз ми граємо у єврокубках. Здобувати результат на останніх хвилинах матчу — це частина нашого менталітету. Ви можете грати добре чи погано, але не втрачайте концентрацію, тому що деталі мають значення.

Для нас перебування у півфіналі є важливим наріжним каменем. Торік поразка була болючою (поразка Ромі у півфіналі Ліги Європи 0:1, 0:0). Цього року ми перетворили біль на гідність. Рома сильно змінилася з того часу, ми очікуємо дуже напружений матч та зможемо виступити краще, ніж минулого разу.

Де Россі був дуже сильним гравцем. Я пам'ятаю багато з наших протистоянь. Я бачу, що він дуже схожий на мене протягом усієї своєї кар'єри. Вплив, який він чинить в Римі, змушує мене думати, що на нього чекає велике майбутнє у якості тренера", — заявив Де Россі.

Перший півфінальний матч ЛЄ між Ромою та Баєром відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.