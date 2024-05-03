Ліга Європи

Команда Хабі Алонсо впевнено крокує до треблу.

На півфінальній стадії Ліги Європи УЄФА завжди є, на що кинути оком звичайному футбольному вболівальнику. Тим паче в ситуації, коли одну з пар складають команди, які в поточній кампанії демонструють дуже цікавий футбол. І для декого з них він уже призвів до здобуття дострокового чемпіонського титулу. Так, ідеться про феноменальний леверкузенський Баєр, який звітного дня гостював у італійської Роми.

Команді Даніеле Де Россі теж було, чим похизуватись. Вона все ще перебуває в кондиціях після розставання із Жозе Моурінью, що вдавалось геть не кожному колишньому колективу цього португальського керманича. Більше того — "вовки" навіть у чемпіонаті продовжують перегони за місцем у Лізі чемпіонів УЄФА. І оскільки від Серії A наступного року буде аж п’ять представників у найбільш престижному турнірі, то навіть без перемоги в Лізі Європи міг обійтись столичний колектив. А "фармацевти" та й поготів.

Рома намагалась виїхати в першому таймі за рахунок потужної підтримки трибун, тоді як Баєр був просто самим собою. Єдине, що Лукаку "в суху" вигравав боротьбу в не менш габаритного Та, але забивати власні моменти явно не квапився. Та й не надто багато створила команда Де Россі для того, аби розраховувати на успіх хоча б станом на початок перерви. "Фармацевти" в цьому плані були значно більш прогресивними.

Команда Алонсо хоча б знала, за рахунок чого ловити суперників на контратаках і у вирішальний момент на 28 хвилині Грімальдо опинився якраз поруч із Карсдорпом, який віддав заслабкий пас назад із правого флангу оборони назад до штрафного. Далі залишалось просто покотити під удар Вірцу, а той зробив свою справу.

Флоріан, на відміну від партнерів, хоча б чітким був у власних намірів, бо те, як потім "фармацевти" намагались ледь не завести м’яч у чужі ворота, то вже було занадто. Крайні захисники Фрімпонг та Грімальдо в підсумку проводили більшу часу в центрі чужих володінь за номінального нападника, але під завісу тайму класний момент таки згубили. А удар від Лукаку головою в поперечину та підкрутка від Пеллегріні здалеку повз праву стійку так і залишились єдиними моментами для римлян.

У другому таймі Рома грала все ж таки із значно більшим акцентом на атаку. Гольові моменти при цьому також не змушували на себе довго чекати. Але, на відміну від матчів чемпіонату, у цій грі команда Де Россі відверто не допрацьовувала в плані реалізації. Ніхто не заважав тим-таки Карсдорпу та Крістанте відновити гру із якісних ударів наприкінці передач із лівого флангу, але м’яч у обох випадках пролітав повз дальню стійку, нехай і з різним контекстом.

Баєр тим часом просто обрав вичікувальну позицію. І так команда Хабі Алонсо, якщо суперники вже не могли забити, могла б грати хоч до фінального свистка — рахунок і так був на її користь. Але перед початком завершального фрагменту протистояння Рома трохи просіла в фізичному плані й це не залишилось поза увагою гостей. Як наслідок — Андріх розрядив гармату в лівий верхній кут здалеку й усе, "вовки" приїхали. Свіжі Азмун та Абрагам хоч якесь підґрунтя для камбеку так і не спромоглись створити, тож від чого відштовхуватись — ніхто не знає.

Матч-відповідь поміж леверкузенським Баєром та римською Ромою відбудеться 9 травня.Рома —0:2Вірц, 28, Андріх, 73Свілар — Карсдорп (Анхеліньйо, 62), Манчіні, Смоллінг, Спінаццола — Паредес (Бальданці, 79), Крістанте, Пеллегріні — Дібала (Абрахам, 90+1), Лукаку (Азмун, 79), Ель Шаараві.Коварж — Станішич, Та, Тапсоба — Фрімпонг (Паласіос, 88), Андріх, Джака, Інкап’є — Вірц (Гофманн, 77), Адлі (Телла, 77), Грімальдо (Коссуну, 90+3).Попередження: Пеллегріні, Спінаццола, Крістанте — Та, Джака, Андріх